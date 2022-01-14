Штормові вітри накрили Україну: вже є перші наслідки негоди

Максимальні швидкості вітру очікуються у другій половині дня

У п'ятницю, 14 січня, всю територію України накрили потужні штормові вітри. Пориви у західних, північних і центральних областях досягли 15-25 м/с, повідомляє Укргідромецентр.

«Станом на 12:00 в Україні вже зафіксовано штормові пориви у західних північних та центральних областях від 15 до 25 м/с. Першим стихійний вітер (тобто 25 м/с або 90 км/год) відчув Тернопіль.

Також на високоріг'ї (сніголавинна метеостанція Пожижевська) утримуються пориви в межах 28 м/с, але для високогір'я це ще 1й рівень небезпеки», – йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків, максимальні швидкості вітру очікуються у другій половині дня. Українців закликають зберігати пильність та бути обережними.

Наслідки штормового вітру уже відчули на Івано-Франківщині. Там без електропостачання залишилися п'ять сіл, ще три – частково знеструмлені, повідомляється на сторінці «Прикарпаттяобленерго» у Facebook.

«Станом на 9:30 через падіння гілок дерев на проводи повністю без електропостачання залишилися села Колінки та Репужинці Чернелицької територіальної громади, Михальче Городенківської громади, Снідавка Косівської громади та село Залужжя Рогатинської громади.

«Частково знеструмлені – села Далешове, селище Чернелиця Чернелицької громади та село Татарів Ворохтянської громади», – йдеться у дописі «Прикарпаттяобленерго».

Як повідомлялося, в Україні найближчими днями синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, мокрий сніг і сніг з дощем, а сильні морози почнуть відступати. У більшості регіонів збережуться нічні морози.

Нагадаємо, що в Україні оголошено штормове попередження.

Також синоптики повідомили, що в Україні у пʼятницю, 14 січня, у більшості регіонів очікується потепління. На території всієї країни очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень триматиметься в межах 0...+5 градусів, а вночі опуститься до -7.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні демонструє аномальні стрибки температур. На зміну сильним морозам, прийде плюсова температура.