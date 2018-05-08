У Києві валютні шахраї влаштували стрілянину

У зловмисників вилучили зброю та 10 тис. доларів США, які вони відібрали у потерпілого

Столичні працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що у столиці діє фальшивий обмінник. Тож біля цього закладу на вулиці Татарській у Шевченківському районі Києва влаштували засідку. Сьогодні під час обміну валюти, а оголошення про надання таких послуг валютчики розмістили у мережі Інтернет, шахраї, отримавши 10000 доларів



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Фото: Нацполіція Затримання валютного шахрая при спробі втечі

У зловмисників вилучили зброю та 10 тис. доларів США, які вони відібрали у потерпілого

Столичні працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що у столиці діє фальшивий обмінник. Тож біля цього закладу на вулиці Татарській у Шевченківському районі Києва влаштували засідку.

Сьогодні під час обміну валюти, а оголошення про надання таких послуг валютчики розмістили у мережі Інтернет, шахраї, отримавши 10000 доларів США, намагалися втекти через вікно, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Оперативники почали переслідування зловмисників. Під час втечі один із правопорушників застосував зброю у бік поліцейських. Однак завдяки професійним діям правоохоронців його разом зі спільником затримали. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

З місця поліція вилучила два пістолети. Наразі за вказаною адресою працює слідчо-оперативна група.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі.