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Готував удари по аеродромах базування F-16. Викрито «крота» у Повітряних силах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Готував удари по аеродромах базування F-16. Викрито «крота» у Повітряних силах
Агент передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах Військово-повітряних сил
фото: СБУ

Загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря. Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань.

«По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту», – йдеться у повідомленні.

За даними справи, фігурант підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів. Це мало дозволити окупантам завдати удару «в обхід» захисту відповідних військових об’єктів.

По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Для конспірації він виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував «секретні чати» у месенджерах.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати «нову порцію» інформації. Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині. Фігурантом виявився 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через Telegram-канал. Агент погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри.

Теги: F-16 Повітряні сили ЗСУ СБУ

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