Уночі РФ атакувала Україну ракетами та дронами: скільки влучань

Протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни

У ніч на 7 липня російська терористична армія атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 – збито вогневими засобами ураження, 17 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Авіаційні втрати ворога на 7 липня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих – на семи локаціях.

До слова, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі.

Зокрема, уночі Росія вдарила по Одесі. Внаслідок чого загинула одна людина.

Також у Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки у двох районах міста, є постраждалі. За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському та Шевченківському районах.