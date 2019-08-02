У Києві відкривається перший інноваційний музей історії української нації



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Експозиція в Музеї становлення української нації

Відвідувачі зможуть побачити 100 фігур видатних українців

У суботу, 3 серпня, у Києві відбудеться відкриття музею «Становлення української нації».

Музей знаходиться за адресою: вул. Лаврська, 27. Відкриття заплановано з 16:00 о 20:00.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Чим здивує відвідувача перший в Україні інноваційній музей історії української нації

100 фігур видатних українців від Княгині Ольги до сучасних видатних постатей нашої держави. Всі історичні сюжети в музеї відтворені за описами істориків і підтверджені науковими організаціями. Зовнішній вигляд історичних постатей, їхній вік та одяг відповідають тому часу, коли відбувалась подія, показана в сюжеті, або тому періоду, коли вони були на піку своєї слави чи в період найбільшого піднесення. Тепер кожен на власні очі зможе побачити як виглядали козаки, Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Бандера та інші відомі реформатори української нації.

У музеї 25 сюжетних композицій, де кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо- та відеоконтент, запахи, пристрої віртуальної реальності, що дає відвідувачу відчути атмосферу епохи, в якій він перебуває. Лише за 1,5-2 години в захоплюючому мультимедійному 5D форматі можна ознайомитися з багатовіковою історією української нації, що дозволить належно оцінити її місце в родині європейських народів.

MuseumSelfie в кожному сюжеті.

Дитячий простір. В кожній експозиції є контент, що цікаво читається та легко запам’ятовується дітьми.

24 діорами в форматі 3D.

Всі експозиції зроблені на підставі історичних досліджень, підтверджених істориками, археологами та іншими вченими.

Графік роботи музею: без вихідних з 09:00 до 20:00