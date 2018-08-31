У Києві відкрився четвертий сервісний центр МВС



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Новий сервісний центр МВС відкрито на вул. Миколи Грінченка

У Києві відкрили четвертий сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України, в якому можна швидко зареєструвати автомобіль, змінити необхідні дані в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу або замінити водійське посвідчення.

Як передає «Інтерфакс-Україна», сервісний центр офіційно відкрили в п'ятницю вранці на вул. Миколи Грінченка, 18. Він працюватиме з вівторка до суботи без перерви. Понеділок і вівторок - вихідні дні.

У МВС обіцяють, що всі послуги в сервісному центрі надаватимуть у межах від 30 хв до 2 годин.

У центрі працює 10 адміністраторів. У ньому передбачена електронна черга та сучасна організація процесу.

«Це вже четвертий новий сервісний центр МВС у Києві. До кінця року ми запустимо ще два таких центри в столиці, а також плануємо завершити оновлення майже всіх сервісних центрів МВС по Україні», - зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Він зазначив, що в Україні вже налічується 154 подібних сервісних центри, де надають десятки різних послуг.

Начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій зазначив, що до кінця року планується запустити ще низку інноваційних сервісів, зокрема персональний кабінет водія, доступ до історії автомобіля та інформації про операції, проведені в сервісних центрах МВС, кількості власників транспортних засобів, порушення правил дорожнього руху та штрафи.