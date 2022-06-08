У Києві відновить роботу музей Шевченка

10 червня Національний музей Тараса Шевченка відчиняє свої двері для відвідувачів. До огляду доступна тимчасова виставка творів Марії Примаченко.

Поки постійні експонати зняті і сховані, у музеї продовжать експонування творів Марії Примаченко. Виставка «Справдешні чудовиська» була відкрита у лютому 2022 року.

Виставка «Справдешні чудовиська»

«Наївне мистецтво Примаченко видається й справді родом із дитинства – щирі, безпосередні, поза правилами раціонального світу дорослих. Але разом із тим її роботи не існують поза контекстом сучасності, а навпаки доповнюють його сенсами, яких нам сьогодні так бракує. Прості форми і чисті яскраві кольори допомагають виокремити із навколишньої реальності найважливіше – можливість творення світу власноруч», – зазначають у музеї.

«Шевченко: 4.5.0»

Також 10 червня о 17:00 у Національному музеї Тараса Шевченка стартує виставка плакатів «Шевченко: 4.5.0»

«Кризові моменти української історії породжують потребу в суспільних авторитетах, і серед них завжди був Тарас Шевченко. Сьогодні він знову став образом першої необхідності. Великий національний поет, який з усіх сил протистояв роз’єднаності суспільства і з неймовірною силою вірив у вільну й незалежну Україну, живе у численних роботах українських художників-ілюстраторів, проживаючи війну разом із нами», – зазначають у музеї.

Два десятки плакатів показують, як Тарас Шевченко і сформульовані ним націєтворчі смисли вшиваються у нашу реальність по-новому, стають частиною смислів, за якими вивіряється належність нашому культурному кодові.

Виставки відкриті до 31 липня. Графік роботи: середа – неділя з 10:00 до 18:00 (каса працює до 17:30).

Адреса музею: бульв. Шевченка, 12.

Вхід на виставку – за вхідним квитком до музею, 90 грн, для учнів, студентів, пенсіонерів – 50 грн.

Безплатний вхід для ветеранів війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни), людей з інвалідністю І та ІІ груп, учасників АТО та їхніх родин, дітей до 6 років, дітей-переселенців, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, військовослужбовців строкової служби та курсантів військових училищ, співробітників музеїв, студентів вишів напрямків: музейна справа та пам’яток історії культури, образотворче мистецтво.

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