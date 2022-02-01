Виставка у метро: на «Золотих воротах» ілюстратори презентують плакати

На згадку про подію можна буде отримати авторську листівку від ілюстраторів

Виставка відкриється 2 лютого

У вестибюлі станції метро «Золоті ворота» 02 лютого відбудеться відкриття виставки плакатів #Затурнікетом. Як повідомили у КП «Київський метрополітен», на роботи ілюстраторів надихнула атмосфера та своєрідний колорит київської «підземки».

«На презентації кожен охочий зможе приєднатися до створення «живого» плакату, який доповнить експозицію. На згадку про подію можна буде отримати авторську листівку від ілюстраторів. Представлені у проекті #Затурнікетом роботи змушують зупинитися, замислитися, відчути, здивуватися або посміхнутися. І нагадати собі, що кожен з нас є і глядачем, і автором, який може непомітно надихати інших та створювати сам», – зазначили у київському метрополітені.

Учасниками проєкту стали ілюстратори: Єкатерина Прусенко, Ольга Дубровіна, Ярослав Борута, Лана Мохнач, Маха Третьякова, Ніка Любчич, Таїсія Ястремська, Інна Пилипенко. Початок виставки об 11:00.

Нагадаємо, у Києві відкривається виставка, присвячена легендарній постановці Романа Віктюка.

Також на станції метро «Золоті ворота» пройшла виставка портретів відомих українських жінок-вчених.