Музей Пушкіна у Києві змінює назву

У столиці України більше немає музея, який носить ім'я російського поета

Тепер заклад називатиметься Музей побуту Києва у першій половині ХІХ століття

Київський музей О.С. Пушкіна припиняє своє існування під цією назвою на тлі російської агресії в Україні, яку розпочав президент РФ Путін. Тепер заклад називатиметься Музей побуту Києва першої половині ХІХ століття, йдеться на сторінці Музею історії міста Києва на Facebook.

У музеї зазначили, що вже тривалий час працювали над зміною назви та новою концепцією експозиції. Тепер настав час повідомити про це громадськість.

«Сьогодні у ці дні кривавої російської війни проти України колектив Музею зосереджений на збереженні культурної спадщини. І в цей складний час ми змушені оприлюднити наші напрацювання завчасно. Музей історії міста Києва довгий час перебуває на важливому етапі трансформацій. Ми вже давно розпочали роботу над зміною назви Київського музею О. С. Пушкіна та створенням нової концепції експозиції, які біль влучно представлять зміст колекції цього музею. І зараз вважаємо доречним повідомити про це громадськість. Згідно з наказом, робочою назвою філії Музею історії міста Києва затверджено: «Музей побуту Києва першої половини XIX століття».

Після української перемоги та відновлення українських державних кордонів на всіх киян та гостей міста чекатиме оновлений музей, який розповідає про цікавий та важливий етап нашої історії», – йдеться у повідомленні.

Раніше про зміну назви на тлі російського вторгнення в Україну заявив Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки. Тепер установа називатиметься Національний академічний драматичний театр Лесі Українки. За словами директора-художнього керівника театру Михайла Резніковича, цю назву заклад носив понад 100 років.

Також цікаві новини надійшли з Вільнюса, де російське посольство опинилось на вулиці Героїв України.

Також Метрополітен опера розірвала контракти з російськими артистами Гергієвим і Нетребко.

А сьогодні у Парижі одну зі станцій метрополітену символічно перейменували на честь України.

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