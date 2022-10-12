У Києві відновлено рух бульваром Шевченка, який постраждав через обстріли рашистів

На місці вирви з'явилося нове асфальтне покриття

У Києві відновлено рух бульваром Тараса Шевченка, який постраждав унаслідок ракетного удару 10 жовтня. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Спеціальні служби повністю засипали вирву, яка утворилася унаслідок вибуху та відновили асфальтне покриття.

«Київ. Бульвар Тараса Шевченка. Рух повністю відновлено. Дякую нашим службам за оперативну та ефективну роботу! Все подолаємо!» – написав Тимошенко.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 10 жовтня, Україна і столиця, зокрема, зазнали масованих ракетних атак. У Києві дісталося кільком районам міста, об'єктам критичної інфраструктури та енергетики.

Крім цього, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

11 жовтня на пішохідно-велосипедному мосту у Києві фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти «Київміськсвітла» обстежили стан підсвітки перил.