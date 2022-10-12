Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відновлено рух бульваром Шевченка, який постраждав через обстріли рашистів

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві відновлено рух бульваром Шевченка, який постраждав через обстріли рашистів
Бульвар Тараса Шевченка в Києві
Фото: Telegram/ТИМОШЕНКО.Офіс Президента

На місці вирви з'явилося нове асфальтне покриття

У Києві відновлено рух бульваром Тараса Шевченка, який постраждав унаслідок ракетного удару 10 жовтня. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Спеціальні служби повністю засипали вирву, яка утворилася унаслідок вибуху та відновили асфальтне покриття.

«Київ. Бульвар Тараса Шевченка. Рух повністю відновлено. Дякую нашим службам за оперативну та ефективну роботу! Все подолаємо!» – написав Тимошенко.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 10 жовтня, Україна і столиця, зокрема, зазнали масованих ракетних атак. У Києві дісталося кільком районам міста, об'єктам критичної інфраструктури та енергетики.

Крім цього, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

11 жовтня на пішохідно-велосипедному мосту у Києві фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти «Київміськсвітла» обстежили стан підсвітки перил.

Читайте також: «Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст про наслідки обстрілу Києва
Теги: вибух Україна столиця

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Спожили більше електроенергії. Кияни не дослухалися порад Укренерго
Спожили більше електроенергії. Кияни не дослухалися порад Укренерго
У Києві відновлено рух бульваром Шевченка, який постраждав через обстріли рашистів
У Києві відновлено рух бульваром Шевченка, який постраждав через обстріли рашистів
Відключення світла на Київщині. Укренерго прозвітувало про результати
Відключення світла на Київщині. Укренерго прозвітувало про результати
«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст про наслідки обстрілу Києва
«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст про наслідки обстрілу Києва
Стало відомо, коли киянам повернуть світло
Стало відомо, коли киянам повернуть світло
Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну
Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
66K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
61K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
53K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
44K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
44K
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту