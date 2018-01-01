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    У Києві відновлять роботу пункти обігріву

    Доручення про відновлення функціонування пунктів обігріву дав перший заступник голови КМДА
    У Києві мають намір відновити роботу пунктів обігріву. Відповідне доручення дав комунальним службам міста перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Про це інформує прес-служба міськдержадміністрації. «З огляду на очікуване значне зниження в найближчі дні нічної температури повітря, прошу відновити роботу пунктів для обігріву та
    • Вчора, 21:26
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    Пункт обігріву
    Пункт обігріву

    Доручення про відновлення функціонування пунктів обігріву дав перший заступник голови КМДА

    У Києві мають намір відновити роботу пунктів обігріву. Відповідне доручення дав комунальним службам міста перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    Про це інформує прес-служба міськдержадміністрації.

    «З огляду на очікуване значне зниження в найближчі дні нічної температури повітря, прошу відновити роботу пунктів для обігріву та забезпечити їхнє належне функціонування», - йдеться у документі.

    Загалом у зимовий період в столиці працюють 20 пунктів обігріву

    Нагадаємо, станом на 29 січня до пунктів обігріву при районних територіальних центрах соціального обслуговування у Києві звернулось 786 громадян.

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