У Києві відновлять роботу пункти обігріву

Доручення про відновлення функціонування пунктів обігріву дав перший заступник голови КМДА

У Києві мають намір відновити роботу пунктів обігріву. Відповідне доручення дав комунальним службам міста перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Про це інформує прес-служба міськдержадміністрації. «З огляду на очікуване значне зниження в найближчі дні нічної температури повітря, прошу відновити роботу пунктів для обігріву та