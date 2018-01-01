Влада відзвітувала, скільки киян грілися в пунктах обігріву

786 громадян отримали допомогу в стаціонарних пунктах обігріву під час морозів

Станом на сьогодні до пунктів обігріву при районних територіальних центрах соціального обслуговування звернулось 786 громадян. Лише за останню добу допомогу отримали 24 особи. Про це розповів сьогодні на прес-брифінгу директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов. У зв’язку ж із покращенням погодних умов та плюсовою температурою на



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786 громадян отримали допомогу в стаціонарних пунктах обігріву під час морозів

Станом на сьогодні до пунктів обігріву при районних територіальних центрах соціального обслуговування звернулось 786 громадян. Лише за останню добу допомогу отримали 24 особи. Про це розповів сьогодні на прес-брифінгу директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов.

У зв’язку ж із покращенням погодних умов та плюсовою температурою на вулиці, Постійною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні прийнято рішення про тимчасову зупинку роботи 24 додаткових пунктів обігріву.

За словами заступника Департаменту міського благоустрою – начальника управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Романа Ткачука, надалі в звичайному режимі працюватиме 10 штабів на базах районних територіальних центрів. Додаткові пункти обігріву будуть знову введені в дію на період ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, що в усіх районах столиці були відкриті стаціонарні пункти обігріву, де можна зігрітися, випити гарячого чаю та отримати першу медичну допомогу. Загалом на період сильних морозів у столиці працювало 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі.