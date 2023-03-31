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У Києві почався аптечний ажіотаж (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві почався аптечний ажіотаж (фото)
Перед столичними аптеками вишикувалися величезні черги
фото: glavcom.ua

З 1 квітня деякі популярні ліки продаватимуться лише за рецептом

У столиці перед аптеками вишикуються великі черги. Кияни хочуть встигнути купити ліки, які з 1 квітня можна бути придбати лише за рецептом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома»

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Біля аптек збирається натовп: у чергах часто чекають більше 10 людей. Купують все, що кому потрібно, але у великій кількості.

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Міністерство охорони здоров'я вже розвіяло міфи, які турбували українців: з 1 квітня в Україні вводять е-рецепти на низку лікарських засобів. Проте під час воєнного стану їх можна буде отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

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Проте українці все рівно стоять у чергах, щоб встигнути купити потрібні препарати. У соцмережах почали з’являтися припущення, що екстрені контрацептиви, популярні знеболювальні та етиловий спирт тепер стали рецептурними. Насправді так було завжди завжди, але багато хто купував препарати без призначення, а аптеки відпускали їх «просто так».

У МОЗ зазначили, що перелік рецептурних апаратів додатково не розширювали. Загалом у правилах відпуску ліків нічого не змінилося. Якщо вони підлягають відпуску за рецептом – необхідно подбати про отримання такого рецепта у квітні. Принаймні першого рецепту, бо інші призначення лікар зможе робити дистанційно.

Нагадаємо, що в соціальних мережах вибухнув скандал через запровадження рецептів на популярні ліки. Українці вважають, що реформа є не на часі, тому що це додає зайвої мороки для громадян. 

МОЗ відреагувало на суперечку. Міністр охорони здоров'я пояснив, чому контроль обігу рецептурних ліків є важливим

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Теги: кияни рецепт ліки здоров'я

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