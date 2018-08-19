  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві вилучили «брендовий» контрафактний алкоголь на 2 млн гривень

    • Розсилка
    У Києві вилучили «брендовий» контрафактний алкоголь на 2 млн гривень

    Нелегальний бізнес зі збуту підакцизних товарів організувала 22-річна жителька столиці

    У Києві співробітники Державної фіскальної служби викрили та припинили діяльність підпільного пункту продажу незаконно виготовленого алкоголю дорогих брендів.

    Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

    Нелегальний бізнес зі збуту підакцизних товарів, а саме алкогольної продукції брендів відомих торгових марок Moеt, Jameson, Metaxa та інших, організувала 22-річна жителька столиці.

    Зазначається, що з метою залучення клієнтів і обробки замовлень зловмисниця використала власні облікові записи в соціальних мережах Instagram і Telegram.

    Під час обшуків, проведених в складських приміщеннях, правоохоронці вилучили понад 2,5 тис. пляшок алкогольних виробів без відповідних марок акцизного податку загальною ринковою вартістю близько 2 млн гривень.

    Вилучені зразки контрафактної продукції будуть направлені на експертизу.

    Слідчі дії тривають.

    Читайте також
    прокуратура Київ бізнес алкоголь фіскальна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ