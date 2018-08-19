У Києві вилучили «брендовий» контрафактний алкоголь на 2 млн гривень



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Нелегальний бізнес зі збуту підакцизних товарів організувала 22-річна жителька столиці

У Києві співробітники Державної фіскальної служби викрили та припинили діяльність підпільного пункту продажу незаконно виготовленого алкоголю дорогих брендів.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

Нелегальний бізнес зі збуту підакцизних товарів, а саме алкогольної продукції брендів відомих торгових марок Moеt, Jameson, Metaxa та інших, організувала 22-річна жителька столиці.

Зазначається, що з метою залучення клієнтів і обробки замовлень зловмисниця використала власні облікові записи в соціальних мережах Instagram і Telegram.

Під час обшуків, проведених в складських приміщеннях, правоохоронці вилучили понад 2,5 тис. пляшок алкогольних виробів без відповідних марок акцизного податку загальною ринковою вартістю близько 2 млн гривень.

Вилучені зразки контрафактної продукції будуть направлені на експертизу.

Слідчі дії тривають.