У Києві визнано аварійними 27 мостових споруд



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Мостові споруди у Києві знаходяться у неналежному стані та потребують негайних заходів із реконструкції, капітальних та поточних ремонтів

Понад 20 років у столиці не вивчалося питання технічного стану мостових споруд,

За останні три роки у столиці були проведені спеціальні обстеження усіх 169 мостових споруд, які знаходяться на балансі КП «Київавтошляхміст». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

Зокрема, за його словами, до 2017 року фінансування на проведення експертиз не виділялося, за винятком обстеження лише тих споруд, на яких було заплановано проведення капітальних ремонтів.

«Аби визначити технічний стан мостових споруд у Києві та, власне, зрозуміти загальну ситуацію з мостами, лише за 2017-2019 роки було проведено 193 спеціальних обстеження. На сьогодні зібрана інформація дозволяє констатувати, що мостові споруди у Києві знаходяться у неналежному стані та потребують негайних заходів із реконструкції, капітальних та поточних ремонтів, а деякі об’єкти – і взагалі повного закриття», – наголосив заступник голови КМДА.

Давтян додав, що станом на серпень 27 мостових споруд, а це 16% від загальної кількості, визначені як непрацездатні. Ще 74 споруди, а це майже 44%, – обмежено працездатні. Працездатними є 37 мостових споруд, обмежено справними – 22 споруди, і повністю справними – 9 споруд, що є еквівалентом 5% від загальної кількості.

«З огляду на те, що понад 20 років у столиці не вивчалося питання технічного стану мостових споруд, поточними ремонтами ситуацію жодним чином не змінити. Лише капітальні ремонти та реконструкція мостових споруд здатні розв’язати проблемні питання мостового господарства столиці! Зволікання призведе лише до погіршення ситуації, оскільки несвоєчасне виконання робіт тільки ускладнює проблематику», – зауважив Давтян.

Як проінформував заступник голови КМДА, прогнозований план лише поточного ремонту, а це дрібний та середній ремонт, який частково затримає повну руйнацію мостових споруд, на 2020-2022 роки потребує майже 5 мільярдів гривень.

«За ці кошти можна буде провести поточний ремонт покриття, ліквідацію аварійно-небезпечної ямковості, дрібний ремонт дорожнього покриття, виготовити облікову документацію об’єктів вулично-шляхової мережі. Загалом поточний ремонт за умови виділення коштів вдасться зробити на 995 тисячах квадратних метрів», – додав Давтян.

Окрім цього, за його словами, триває робота щодо залучення фінансування в обсязі до 60 млн євро від ЄБРР для проведення капітального ремонту автопроїздів мосту Метро.

«Наприкінці травня було підписано угоду про підготовку кредитного фінансування між Київською міською радою, КК «Київавтодор» та ЄБРР. До кінця 2019 року плануємо завершити підготовку проектно-кошторисної документації та приступити до виконання капітального ремонту у 2020 році», – наголосив заступник голови КМДА.

Він додав, що також розглядається можливість проведення реконструкції мосту Патона за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку. Орієнтовна вартість проекту, за словами Давтяна, – 150 млн євро. За ці кошти буде відновлено технічний стан споруди, продовжено термін служби мосту. Також вдасться збільшити пропускну та провізну спроможності споруди шляхом збільшення кількості смуг для руху.

Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.