18 січня в Києві очікуються складні погодні умови

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що у Києві вночі очікується туман. Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру, видимість 200-500 метрів. У КМДА рекомендують водіям під час керування авто у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом,



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18 січня в Києві очікуються складні погодні умови

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що у Києві вночі очікується туман.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру, видимість 200-500 метрів.

У КМДА рекомендують водіям під час керування авто у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію і уникати різких маневрів на дорозі.

Крім того, в ніч на 18 січня з 00:00 буде обмежений в’їзд вантажівок до Києва з усіх напрямків.

18 січня в Києві очікуються складні погодні умови: сильний мокрий сніг, хуртовина, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

За даними синоптиків, 17 січня на території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, в Києві близько 20 сантиметрів. У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ з переходом в сніг. На дорогах України ожеледиця.