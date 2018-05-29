У Києві вогонь перетворив Fiat на купу металобрухту

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Фото: Інформатор Від автівки залишився тільки корпус з відлупленою фарбою

Автомобіль загорівся на проспекті Академіка Корольова

У вівторок, 29 травня, в Києві на проспекті Академіка Корольова горів автомобіль.

Вогнеборців на місце загоряння авто викликали близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами співробітників ДСНС, коли приїхали пожежники, машина вже палала повністю. Після того, як її загасили, обгорілий корпус авто відтягнули на вулицю Нову.

Варто відзначити, що автомобіль вигорів повністю. Від нього залишився тільки корпус з відлупленою фарбою. Причини загоряння встановлюють.

До слова, це вже не перший палаючий автомобіль за сьогодні. 29 травня в Києві помічнику народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука підпалили машину. Разом з нею згоріли ще два авто, що стояли по сусідству.