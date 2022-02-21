У Києві вшанують пам’ять Олени Теліги: сьогодні 80 років від дня розстрілу

21 лютого 1942 року Олена Теліга разом із чоловіком Михайлом Телігою та іншими діячами ОУН була розстріляна німцями у Бабиному Яру

Вшанування пам’яті поетеси та українських патріотів відбудеться у Бабиному Яру біля пам’ятника Олені Телізі

Сьогодні, 21 лютого, виповнюється 80 років із дня розстрілу у Бабиному Яру визначної діячки ОУН, поетеси Олени Теліги та її побратимів.

До дня вшанування пам’яті визначної поетеси, у Бабиному Яру біля пам’ятника Олені Телізі та Пам’ятного Хреста сьогодні о 12.00 відбудуться заходи.

Вшанування пам’яті Олени Теліги та українських патріотів відбудеться у Бабиному Яру біля пам’ятника Олені Телізі та Пам’ятного Хреста (станція метро «Дрогожичі»). Представники духовенства проведуть панахиду за загиблими українцями у Бабиному Яру. Опісля біля пам’ятника Олені Телізі у Бабиному Яру відбудуться заходи із вшанування пам’яті поетеси, публіциста, літературного критика та громадської діячки Олени Теліги та її побратимів, членів ОУН.

У заході візьмуть участь перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак, представники органів державної влади, духовенства, громадських організацій, наукових та навчальних закладів. Літературно-музичну частину заходу організовує і проведе громадська спілка «Творче патріотичне об’єднання «Музичний Батальйон».

Олена Теліга народилась у 1906 році.Імперський Санкт-Петербург став містом її дитинства і юності. Олена походила з української родини. її батько – Іван Шовгенів, родом із околиць степового Слов’янська, був інтелігентною й освіченою людиною. За фахом – інженер, спеціаліст з гідротехніки. Мати – родом з Поділля. Перед революційними подіями 1917 року інженера Івана Шовгеніва запрошують на роботу до Києва. Він стає професором Київської політехніки. До Києва перебирається Олена й опановує науку в одній із гімназій столиці.

За часів УНР батько Олени очолював департамент у міністерстві шляхів. Після поразки Українських Визвольних змагань 1919-го він опинився в еміграції у Чехословаччині. У Києві дівчина залишилася з мамою та молодшим братом. Через три роки вони також перетнули кордон.

У чеському місті Подєбрадах Олена познайомилась зі своїм чоловіком Михайлом Телігою. Спочатку подружжя живе у Варшаві, а 1939-го переїхали до Кракова. Тут Олена вступила в Організацію українських націоналістів.

У жовтні 1941-го Олена Теліга в надії на національне визволення України Олена Теліга прибула похідною групою ОУН до окупованого німцями Києва.

У Києві Олена Теліга очолила Спілку українських письменників, редагувала літературно-мистецький журнал «Літаври», організувала пункти харчування для киян, які залишилися в окупації і потерпали від голоду. Навіть під загрозою арешту і смерті Олена Теліга не залишила Київ і боротьбу за Україну.

9 лютого 1942 року Олену Телігу із чоловіком, а також увесь провідний актив ОУН, який гуртувався біля неї, арештували. 21 лютого 1942 року на тридцять п’ятому році життя Олена Теліга разом із її чоловіком Михайлом Телігою та іншими діячами ОУН була розстріляна німцями у Бабиному Яру.

Як раніше повідомлялося, на скандальній ділянці навпроти Бабиного Яру на вулиці Олени Теліги, 25 зрізали пам’ятні хрести, встановлені на початку 2000-х у пам’ять про жертв розстрілів під час Другої світової війни.