У Києві введено план «Перехоплення»: викрадено чоловіка



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Викрадення відбулося біля ринку «Юність»

У четвер, 30 серпня, в Києві невідомі побили чоловіка, а потім силою посадили його в машину і відвезли у невідомому напрямку.

Викрадення відбулося у Дніпровському районі біля ринку «Юність». Про це Інформатору стало відомо з особистих джерел.

За попередніми даними, авто, в якому відвезли чоловіка - Mazda 6, номерні знаки AA 0639 IK.

Поліція Києва ввела план «Перехоплення» о 15:13. Всім, хто володіє будь-якою інформацією, прохання повідомити на 102.

Нагадаємо, в середу, 29 серпня, невідомий чоловік погрожував електрошокером, згвалтував і після пограбував жінку. Поліція розшукувала чорний автомобіль, на якому зник можливий підозрюваний.