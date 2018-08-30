  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві введено план «Перехоплення»: викрадено чоловіка

    • Розсилка
    У Києві введено план «Перехоплення»: викрадено чоловіка

    Викрадення відбулося біля ринку «Юність»

    У четвер, 30 серпня, в Києві невідомі побили чоловіка, а потім силою посадили його в машину і відвезли у невідомому напрямку.

    Викрадення відбулося у Дніпровському районі біля ринку «Юність». Про це Інформатору стало відомо з особистих джерел.

    За попередніми даними, авто, в якому відвезли чоловіка - Mazda 6, номерні знаки AA 0639 IK.

    Поліція Києва ввела план «Перехоплення» о 15:13. Всім, хто володіє будь-якою інформацією, прохання повідомити на 102.

    Нагадаємо, в середу, 29 серпня, невідомий чоловік погрожував електрошокером, згвалтував і після пограбував жінку. Поліція розшукувала чорний автомобіль, на якому зник можливий підозрюваний.

    Читайте також
    Київ викрадення автомобіль поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ