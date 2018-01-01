У Києві выдбулась перша нетворкінг-зустріч всіх учасників американської програми IVLP

8 лютого в колонному залі КМДА пройшла конференція «Покоління змін», в якій взяли участь провідні політики, державні діячі, дипломати, бізнесмени, журналісти та аналітики країни.

Це перша нетворкінг зустріч успішних українців, які в різні роки незалежності України стали випускниками американської урядової програми «Міжнародних відвідувачів-лідерів» IVLP ((International Visitor Leadership Program). «Ця програма спрямована на те, щоб розбудувати відносини між американцями та лідерами зі всього світу,



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8 лютого в колонному залі КМДА пройшла конференція «Покоління змін», в якій взяли участь провідні політики, державні діячі, дипломати, бізнесмени, журналісти та аналітики країни.

Це перша нетворкінг зустріч успішних українців, які в різні роки незалежності України стали випускниками американської урядової програми «Міжнародних відвідувачів-лідерів» IVLP ((International Visitor Leadership Program).

«Ця програма спрямована на те, щоб розбудувати відносини між американцями та лідерами зі всього світу, зокрема і з України, - зазначила у своєму виступі Посол США в Україні Марі Йованович- Ми знаємо, що ви вірите в безпечну, процвітаючу державу. Чотири роки тому така віра вивела на Майдан тисячі українців, які прагнули прозорості влади. США також вірить у ці зусилля у і буде підтримувати вас у боротьбі з корупцією, в розбудові прозорого уряду та утвердженні демократичності».

Спікерами заходу стали відомі випускники програми IVLP, серед яких шоумен і телеведучий Олександр Педан, засновниця Українського Тижня Моди Ірина Данилевська, організатор IForum в Україні Олександр Ольшанський, керівник інформагентства Главком Віктор Шлинчак, письменниця Ірен Роздобудько, журналіст-розслідувач Жан Новосельцев, співзасновник StopFake Євген Федченко та багато інших.

Своїми враженнями від програми та здобутим у США досвідом, який був використаний в парламентській діяльності, розповіли народні депутати України Вікторія Сюмар, Микола Княжицький, Анатолій Матвієнко, Іван Крулько і Тетяна Чорновол.

Зокрема, Вікторія Сюмар зазначила, що США дає нам гарний приклад демократичної моделі взаємин в світі і те, як вона має здійснюватись:

«Більш за все мене вразив рівень самоорганізації населення та спосіб мислення людей. Вважаю, що будь-які політичні інститути дієві лише тоді, коли вони формуються реальними людьми, що поділяють демократичні цінності», - сказала парламентар.

Варто зазначити, що програма IVLP була заснована ще в 1940 році під егідою Бюро освітніх і культурних програм Держдепартаменту США. В Україні вона почала діяти в перші роки незалежності- за цей час в Америці побувало понад 2 тисячі талановитих українців, які досягли високих успіхів в професії і зараз обіймають керівні посади в державних органах, неурядових організацях та бізнес структурах. Потенційні учасники щороку обираються та призначаються співробітниками посольств США по всьому світу.

Випускниками програми свого часу були такі відомі українські діячі як перший та другий Президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Генеральний прокурор України Юрій Луценко тощо.