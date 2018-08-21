У Києві за 20 млн грн створять алею для перепоховань відомих українців



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Могила Олександра Олеся стала першою на створюваній алеї перепоховань відомих українців-емігрантів

На території Державного історико-культурного Лук’янівського заповідника буде побудовано але перепоховань видатних українців, похованих за межами країни

У Києві створять алею для перепоховань відомих українців-емігрантів. Вартість створення об’єкту – 20 мільйонів гривень.

Відповідне розпорядження опублікувала Київська міська держадміністрація.

Комплекс разом з музейною частиною планують побудувати вже за два роки.

«Здійснити у 2018 – 2020 роках будівництво алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з комплексом будівель адміністративно-господарського призначення на території Державного історико-культурного Лук’янівського заповідника», - йдеться в документі.

Ще півмільйона гривень передбачено на розробку проекту.

До створення алеї підштовхнув резонансний випадок, який стався з могилою українського письменника Олександра Олеся (Кандиба). Митець помер в еміграції й був похований у Чехії. За місцевими законами, сім’я або друзі померлого мають платити ренту за місце на кладовищі. Після смерті мецената, який платив за могилу Олександра Олеся, його могилу розкопали та ексгумували останки.