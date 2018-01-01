У Києві за порядком сьогодні стежитимуть близько 3 тис. правоохоронців

Нести службу будуть працівники кінологічної служби, посилені групи вибухотехніків

У неділю, 18 лютого, за порядком у Києві під час відзначення подій на Майдані стежитимуть близько трьох тисяч правоохоронців. Про повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко. «Усі акції (заявлені на завтра, – ред.) пов’язані із річницею подій 2014 року. За



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Нести службу будуть працівники кінологічної служби, посилені групи вибухотехніків

У неділю, 18 лютого, за порядком у Києві під час відзначення подій на Майдані стежитимуть близько трьох тисяч правоохоронців.

Про повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

«Усі акції (заявлені на завтра, – ред.) пов’язані із річницею подій 2014 року. За порядком загалом стежитиме близько трьох тис. правоохоронців: як поліція, так і військовослужбовці Національної гвардії. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки», – зазначив Крищенко.

За його словами, нести службу будуть працівники кінологічної служби, посилені групи вибухотехніків.

Обмежень доступу до Майдану Незалежності не буде, але працівники поліції проводитимуть більш ретельні перевірки.

«Інформації про можливі провокації немає, але, враховуючи різноплановість і масовість акцій, ми повинні бути напоготові. Тож просимо всіх із розумінням ставитися до таких заходів безпеки», – підсумував керівник столичних поліцейських.