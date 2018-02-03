У Києві заарештовано підозрюваного у вбивстві військовослужбовця

Трагедія сталася в ніч на 1 лютого 2018 року

За клопотанням Київської місцевої прокуратури зловмиснику, затриманому за підозрою у вбивстві військовослужбовця, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це інформує прес-служба столичної прокуратури, повідомляє «Главком». Відповідне рішення Дніпровський районний суд м. Києва ухвалив у



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Трагедія сталася в ніч на 1 лютого 2018 року

За клопотанням Київської місцевої прокуратури зловмиснику, затриманому за підозрою у вбивстві військовослужбовця, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури, повідомляє « Главком ».

Відповідне рішення Дніпровський районний суд м. Києва ухвалив у понеділок, 5 лютого.

Як повідомлялося, під час конфлікту, що виник в одному зі столичних ресторанів між двома групами відпочивальників, підозрюваний вихопив ніж та наніс 21-річному військовослужбовцю, який перебував там у поза службовий час, смертельне поранення в шию. Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події.

Нападником виявився 31-річний громадянин Азербайджану. 03.02.18 він був затриманий у Запоріжжі. Йому оголошено підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).