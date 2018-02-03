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    У Києві заарештовано підозрюваного у вбивстві військовослужбовця

    Трагедія сталася в ніч на 1 лютого 2018 року
    За клопотанням Київської місцевої прокуратури зловмиснику, затриманому за підозрою у вбивстві військовослужбовця, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це інформує прес-служба столичної прокуратури, повідомляє «Главком».   Відповідне рішення Дніпровський районний суд м. Києва ухвалив у
    • Сьогодні, 11:40
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    Трагедія сталася в ніч на 1 лютого 2018 року

    За клопотанням Київської місцевої прокуратури зловмиснику, затриманому за підозрою у вбивстві військовослужбовця, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
    Про це інформує прес-служба столичної прокуратури, повідомляє «Главком».
     
    Відповідне рішення Дніпровський районний суд м. Києва ухвалив у понеділок, 5 лютого.
     
    Як повідомлялося, під час конфлікту, що виник в одному зі столичних ресторанів між двома групами відпочивальників, підозрюваний вихопив ніж та наніс 21-річному військовослужбовцю, який перебував там у поза службовий час, смертельне поранення в шию. Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події.
     
    Нападником виявився 31-річний громадянин Азербайджану. 03.02.18 він був затриманий у Запоріжжі.  Йому оголошено підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
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