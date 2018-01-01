У Києві заарештували зловмисників, які викрали азербайджанського бізнесмена

На сьогодні затримано двох зловмисників, причетних до скоєння цього злочину

За клопотанням Київської місцевої прокуратури двом зловмисникам, які підозрюються у викраденні громадянина Азербайджану, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва. «Близько 18 години 11 грудня 2017 року зловмисники, застосовуючи насильство і погрози, викрали підприємця з двору



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На сьогодні затримано двох зловмисників, причетних до скоєння цього злочину

За клопотанням Київської місцевої прокуратури двом зловмисникам, які підозрюються у викраденні громадянина Азербайджану, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

«Близько 18 години 11 грудня 2017 року зловмисники, застосовуючи насильство і погрози, викрали підприємця з двору будинку, де проживав останній, та вивезли його до одного з селищ у Києво-Святошинському районі», – зазначили у відомстві.

У прокуратурі повідомили, що правоохоронці з’ясували місце перебування викраденого підприємця та осіб, які були причетні до цього злочину. Ними виявилися двоє чоловіків – 50-річний уродженець Республіки Азербайджан та його 52-річний спільник. У подальшому вони планували отримати викуп за підприємця.

Наразі злочинці затримані, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України. Дарницький райсуд м. Києва обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.