У Києві заарештували зловмисників, які викрали азербайджанського бізнесмена
- Сьогодні, 02:58
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На сьогодні затримано двох зловмисників, причетних до скоєння цього злочинуЗа клопотанням Київської місцевої прокуратури двом зловмисникам, які підозрюються у викраденні громадянина Азербайджану, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.
«Близько 18 години 11 грудня 2017 року зловмисники, застосовуючи насильство і погрози, викрали підприємця з двору будинку, де проживав останній, та вивезли його до одного з селищ у Києво-Святошинському районі», – зазначили у відомстві.
У прокуратурі повідомили, що правоохоронці з’ясували місце перебування викраденого підприємця та осіб, які були причетні до цього злочину. Ними виявилися двоє чоловіків – 50-річний уродженець Республіки Азербайджан та його 52-річний спільник. У подальшому вони планували отримати викуп за підприємця.
Наразі злочинці затримані, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України. Дарницький райсуд м. Києва обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.