Вибух біля станції метро «Шулявська»: постраждали четверо людей



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Фото: Національна поліція

У межах досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події

Столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху невідомого предмета біля станції метро «Шулявська».

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

«На місці події правоохоронці проводять ряд необхідних першочергових слідчих дій та встановлюють усі обставини скоєного. Задля безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському районному управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

У результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів. Після обстеження та надання допомоги їх було відпущено.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події та походження предмету, що вибухнув у сміттєвій урні.

Нагадаємо, що 17 липня у смітнику біля входу на станцію метро Шулявська у Києві вибухнув невідомий пристрій.

Вибухотехніки обстежили прилеглу територію та не виявили жодних підозрілих або небезпечних предметів.

У поліції Києва повідомили, що на місці події працюють поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

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