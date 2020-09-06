Нові правила для таксистів поповнять бюджет України



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Зараз в тіні перебуває близько 98% ринку таксі

У Мінінфраструктури назвали суму, яку розраховують залучити через легалізацію перевезень

Новий законопроєкт Міністерства інфраструктури, який спрощує легалізацію таксі, дасть можливість отримати до бюджету додаткові 800 млн гривень. Про це повідомила радниця міністра інфраструктури Яніка Мірило.

«З новим законопроєктом той, хто надає послугу, повинен придбати патент вартістю розміром мінімальної заробітної плати, тобто 5000 гривень, і зареєструватися у Реєстрі автомобільних перевізників. Це, з одного боку, дасть можливість отримати до бюджету додаткові 800 млн гривень зі сфери, яка сьогодні практично в тіні, з іншого боку, створити реєстри перевізників і спільно вимагати вищий рівень безпеки», – написала Мірило на своїй сторінці в Facebook.

За оцінками Мінінфраструктури зараз в тіні перебуває близько 98% ринку таксі, загальний обсяг якого становить 40 млрд гривень, уточнила Мірило.

Також вона додала, що реформа таксі отримала підтримку ключових учасників цієї галузі.

«Зараз йде опрацювання пропозицій, які надійшли, але вже можна сказати, що найбільші мобільними платформи підтримують дані зміни. Хоча багато хто говорив: «Навіть не сподівайтеся, що сфера підтримає». Чому важлива підтримка крім традиційних диспетчерів і служб таксі також і мобільних платформ? Тому, що на сьогодні вже приблизно 63% користувачів викликають машину саме через мобільний додаток. Це у всьому світі створило нову ситуацію в сфері законодавства. А у нас законодавство не змінювалося вже 15 років. Тоді ще навіть не мріяли про можливість виклику перевізника через мобільний додаток», – пояснила чиновниця.

Нагадаємо, відтепер таксі може здійснювати висадку пасажирів у межах смуги для маршруток. Щоправда, стосується це нововведення лише ліцензованих перевізників.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури планує запровадити патент для таксистів.