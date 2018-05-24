У Києві затримано чоловіка, який перебував у розшуку за зберігання зброї

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Вилучена у зловмисника зброя

Чоловік із 2015 року перебуває у державному розшуку за незаконне поводження зі зброєю

Під час операції «Зброя та вибухівка» працівники карного розшуку Шевченківського управління поліції спільно із оперативниками столичного главку та співробітниками СБУ затримали чоловіка, який переховувався від органів слідства за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання підозрюваного та вилучили пістолет «Макарова», два магазини із патронами, а з автомобіля - дві коробки з патронами калібру 9 мм. У гаражному боксі, який він орендує, виявили 267 патронів калібру 7,62 мм та 5,45 мм, два магазини до автомата Калашникова і револьвер системи «Флобер», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

«Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 51-річний житель Київської області, який із 2015 року перебуває у державному розшуку за незаконне поводження зі зброєю. Фігуранту оголошено про підозру. У рамках кримінального провадження призначені експертизи», - зазначив Крищенко.

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