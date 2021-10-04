Окупанти на Донбасі чотири рази зривали «тишу»

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає

Російські найманці використовували заборонене озброєння

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили «тишу». В тому числі, використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.