  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі чотири рази зривали «тишу»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Втрат серед військовослужбовців зі складу Об&rsquo;єднаних сил немає - Окупанти на Донбасі чотири рази зривали «тишу»
    Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає
    фото: ООС

    Російські найманці використовували заборонене озброєння

    Бойовики на Донбасі чотири рази порушили «тишу». В тому числі, використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

    Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

    Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

    Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

    Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

    Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти на Донбасі чотири рази зривали «тишу»