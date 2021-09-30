Окупанти ввели комендантську годину на Донбасі

Російські бойовики заборонять людям виходити на вудиці після 23 години

Порушникам комендантської години загрожують штрафи

Окупаційна влада повернула комендантську годину в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вона діятиме з 23:00 до 04:00, повідомляють ЗМІ російських бойовиків.

Зокрема, з 1 жовтня відновиться комендантська година в ОРЛО. Режим був припинений з серпня на місяць.

Комендантська година діятиме з 11 години вечора до 4 ранку, порушення на одну годину та більше карається «адміністративною відповідальністю». Якщо людина при цьому перебуває в стані сп'яніння, відповідальність настає при порушенні режиму комендантської години на 30 хвилин.

30 вересня скасування комендантської години у вихідні дні закінчується і на території ОРДО.

Поки комендантська година була скасована або діяла частково, в ОРДЛО посилили патрулювання вулиць і перевірки місцевих жителів. Людей затримували та доставляли до відділень «поліції ЛДНР» для перевірки особистості. До групи ризику потрапили жителі, в яких є лише український паспорт.

Сьогодні окупанти застосовували заборонену зброю. Один український військовий загинув.

Зазначимо, окупанти за минулу добу сім разів зірвали «тишу».

Як відомо, ситуація на Донбасі загострилася – в ОБСЄ кажуть, такої кількості обстрілів не було понад рік.

Також повідомлялося, що озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.

Нагадаємо, постпред Росії у Контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську делегацію у саботажі перемовин.