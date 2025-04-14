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В Україну прибув сенатор-демократ Тім Кейн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Україну прибув сенатор-демократ Тім Кейн
Тім Кейн (ліворуч) є членом комітету Сенату з міжнародних відносин
фото: X/Посольство США в Україні

Американський політик неодноразово висловлював підтримку України в боротьбі проти РФ

У понеділок, 14 квітня, до Києва з візитом прибув сенатор від Демократичної партії Тім Кейн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство США в Україні.

«Раді вітати сенатора Тіма Кейна сьогодні Києві», – йдеться у повідомленні.

Тімоті Майкл Кейн – член сенату США від штату Вірджинія з 2013 року, губернатор Вірджинії з 2006 по 2010 рік. Голова Національного комітету Демократичної партії з 2009 по 2011 рік.

Політик також є членом комітету Сенату з міжнародних відносин. Він неодноразово висловлював підтримку України в боротьбі проти російської агресії та стверджував, що безпека Європи є критично важливою для національних інтересів США.

Нагадаємо, американські сенатори у пʼятницю, 11 квітня, проголосували за затвердження відставного генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Дена Кейна на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Сенат проголосував 60 голосами проти 25 за затвердження Кейна на військову топпосаду США. Він отримав значну підтримку як від однопартійців Трампа, так і від демократів – хоча ті й виступили проти швидкого схвалення кандидатури.

Раніше група сенаторів від обох партій закликала адміністрацію президента Дональда Трампа передати Україні понад $300 млрд конфіскованих російських активів. Досі Білий дім використовував лише відсотки з цих коштів для фінансової допомоги Києву.

До слова, у Сенаті США зʼявився двопартійний законопроєкт, що передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію у разі її відмови від мирної угоди з Україною.

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Теги: США Київ

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