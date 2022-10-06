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У повітрі над Києвом значно підвищився зміст отруйних газів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У повітрі над Києвом значно підвищився зміст отруйних газів
Протягом двох-трьох діб характер погоди буде змінюватися на антициклонічний, що не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері
фото ілюстративне

Порівняно з попереднім тижнем, у столиці підвищився рівень забруднення діоксидом азоту, формальдегідом та оксидом вуглецю

У Києві протягом тижня в повітрі було виявлено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту у 4,5 рази та формальдегіду у 3,3 рази. Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 26 вересня по 1 жовтня 2022 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

  • завислими речовинами – у 1,1 рази на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин), вулиці Каунаській;
  • оксидом вуглецю – у 1,7 рази 30 вересня на вулиці Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), у 1,0-1,3 рази на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Перемоги;
  • діоксидом азоту –  у 4,0-5,0 рази 1 жовтня на площі Перемоги та вулиці Каунаській; у 1,4 -2,8 рази на площах Деміївській та Бессарабській, Оболонському проспекті, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Каунаській, Академіка Стражеска, Довженка, Попудренка та Інженера Бородіна, за винятком проспекту Науки, 37 (в районі метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;
  • формальдегідом – у 1,8-3,3 рази на площах Деміївській, Бессарабській та Перемоги, проспектах Перемоги, Науки та Оболонському, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Каунаській та Попудренка.

Всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії з 26 вересня по 1 жовтня 2022 року було відібрано та проаналізовано 1572 проби атмосферного повітря.

«Загалом, порівняно з попереднім тижнем, підвищився рівень забруднення діоксидом азоту, формальдегідом та оксидом вуглецю. Вміст інших домішок майже не змінився», – йдеться в повідомленні.

За прогнозом Українського гідрометцентру протягом двох-трьох діб характер погоди буде змінюватися на антициклонічний, що не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

Відомо, що через вплив цих речовин страждають органи дихальної системи, що може призводити до респіраторних проблем, наприклад, кашлю, хрипів, алергічних проявів (подразнення очей, слизових носа та горла).

Нагадаємо, наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.

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Теги: природа повітря Київ

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