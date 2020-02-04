  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві знайшли мертву дівчину (фото)

    • Розсилка
    Дівчина сиділа на землі, а спиною спиралася на гараж - У Києві знайшли мертву дівчину (фото)
    Дівчина сиділа на землі, а спиною спиралася на гараж
    Фото: Інформатор

    Тіло дівчини знайшли біля гаражів

    У вівторок, 4 лютого, на вулиці Вишгородській, 34/1 в Оболонському районі Києва виявили труп дівчини. Тіло знаходилося у дворі житлового будинку між гаражами.

    Виклик на лінію «102» надійшов близько 08:00. Про це повідомляє Інформатор.

    На вигляд дівчині близько 25-30 років.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, тіло невідомої біля гаражів виявив працівник пункту прийому вторинної сировини. За вказаною адресою негайно виїхали лікарі та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.  

    По прибуттю медики констатували смерть жінки, а  правоохоронці опитали свідків. Вони розповіли, що раніше вказана особа регулярно приходила до пункту здавати порожні пляшки.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві знайшли мертву дівчину (фото)
    У Києві знайшли мертву дівчину (фото)
    У Києві знайшли мертву дівчину (фото)
    У Києві знайшли мертву дівчину (фото)

    При огляді тіла криміналісти не виявили травм насильницького характеру. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

    Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Правоохоронці з’ясовують особу жінки, а також обставини її смерті.

    Нагадаємо, 1 лютого на Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.

    Національна поліція України Київ смерть розслідування жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ