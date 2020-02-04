У Києві знайшли мертву дівчину (фото)



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Дівчина сиділа на землі, а спиною спиралася на гараж Фото: Інформатор

Тіло дівчини знайшли біля гаражів

У вівторок, 4 лютого, на вулиці Вишгородській, 34/1 в Оболонському районі Києва виявили труп дівчини. Тіло знаходилося у дворі житлового будинку між гаражами.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 08:00. Про це повідомляє Інформатор.

На вигляд дівчині близько 25-30 років.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, тіло невідомої біля гаражів виявив працівник пункту прийому вторинної сировини. За вказаною адресою негайно виїхали лікарі та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

По прибуттю медики констатували смерть жінки, а правоохоронці опитали свідків. Вони розповіли, що раніше вказана особа регулярно приходила до пункту здавати порожні пляшки.

При огляді тіла криміналісти не виявили травм насильницького характеру. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці з’ясовують особу жінки, а також обставини її смерті.

Нагадаємо, 1 лютого на Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.