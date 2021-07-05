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    У Києві знову зростає захворюваність на грип

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    Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло понад 3 тис. дорослих - У Києві знову зростає захворюваність на грип
    Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло понад 3 тис. дорослих
    Фото з відкритих джерел

    У столиці спостерігається зростання захворюваності на 12,7% порівняно з попереднім тижнем

    У Києві за минулий тиждень, із 28 червня по 4 липня, зареєстровано 5794 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 73,9%. Наразі показник захворюваності становить 195,6. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 12,7% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2612 (зростання на 0,2%), дорослих – 3182 особи (зростання на 25%).

    У структурі захворюваності діти становлять 45,1%, а на попередньому тижні – 50,6%. Із них 38,9% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 10,9% – зареєстровано 1017 випадків.

    До медичних закладів за минцлий тиждень госпіталізовано 262 особи, серед госпіталізованих – 60 дітей.

    Як повідомлялося, за тиждень і 21 по 27 червня в Києві було зареєстровано 5152 хворих на грип і ГРВІ.

    Нагадаємо, за добу 4 липня в Києві виявили 101 хворого на коронавірус.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

    До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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    Теги: Київ грип кияни коронавірус
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    У Києві знову зростає захворюваність на грип