У Києві знову зростає захворюваність на грип

Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло понад 3 тис. дорослих

У столиці спостерігається зростання захворюваності на 12,7% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, із 28 червня по 4 липня, зареєстровано 5794 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 73,9%. Наразі показник захворюваності становить 195,6. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 12,7% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2612 (зростання на 0,2%), дорослих – 3182 особи (зростання на 25%).

У структурі захворюваності діти становлять 45,1%, а на попередньому тижні – 50,6%. Із них 38,9% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 10,9% – зареєстровано 1017 випадків.

До медичних закладів за минцлий тиждень госпіталізовано 262 особи, серед госпіталізованих – 60 дітей.

Як повідомлялося, за тиждень і 21 по 27 червня в Києві було зареєстровано 5152 хворих на грип і ГРВІ.

Нагадаємо, за добу 4 липня в Києві виявили 101 хворого на коронавірус.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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