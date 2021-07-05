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    Зелене світло для Johnson&Johnson. В Україні зареєстрували чергову вакцину

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    В Україні дозволили Janssen &ndash; векторну вакцину, якою володіє компанія Johnson&amp;Johnson - Зелене світло для Johnson&Johnson. В Україні зареєстрували чергову вакцину
    В Україні дозволили Janssen – векторну вакцину, якою володіє компанія Johnson&Johnson
    Фото з відкритих джерел

    В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від Covid-19 та скорочує її до п’яти днів.

    Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson&Johnson) від Covid-19 для екстреного медичного застосування. Про це 5 липня повідомляє МОЗ України.

    Janssen – це векторна вакцина розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

    «Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн», – йдеться в повідомленні.

    У міністерстві нагадали, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від Covid-19 та скорочує її до п’яти днів.

    Зазначимо, за тиждень в Україні вакцинували рекордну кількість людей. Також за добу 4 липня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 363 людини.

    Зазначимо, минулої доби, 4 липня, в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19. Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу. Одужали 419 пацієнтів, ще 14 померли.

    Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

    Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація ДНК коронавірус
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    Зелене світло для Johnson&Johnson. В Україні зареєстрували чергову вакцину