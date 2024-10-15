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Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня на Київщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня на Київщині
фото: з відкритих джерел

Можливі відключення електроенергії за деякими адресами Боярської громади

Протягом 15 жовтня обмеження в електроспоживанні у Київській області не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

За інформацією Укренерго, обмежень в електропостачанні у вівторок не буде. Також у компанії закликали користуватися потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи СЕС –  з 10:00 до 16:00.

Тим часом у найближчі дні через проведення ремонтних робіт можливе відключення електроенергії у деяких населених пунктах Боярської громади. 

Як повідомляє ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», можливі відключення електроенергії за деякими адресами Боярської МТГ через проведення ремонтних робіт на мережах. 

15.10.2024 з 9:00 до 19:00 можуть відключати:

Боярка: Лінії 1-4, Лінії 6-7, Лінії 9-16, Лінії 18-19, 21 Лінія, 25 лінія, Лінії 27-31, Лінія 38, Незалежності, Білогородська, Дмитра Годзенка, Магістральна, Самійленка, Семиренка, Локомотивна, СТ «Більшовик 2» , СТ «Вугільник» , СТ «Світанок» , СТ «Садівник».

16.10.2024 з 9:00 до 19:00:

Тарасівка: Вишневий, пров. Гоголя, Коцюбинського, Ніни Майбороди, Нова, Шевченка.

Боярка: Білогородська, Магістральна.

17.10.2024 з 9:00 до 19:00:

Боярка: Білогородська, Магістральна.

Нагадаємо, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Теги: відключення світла електроенергія Укренерго відключення обмеження

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