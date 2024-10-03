Між Росією та Казахстаном розпочалася «зернова війна»

ЗМІ: В РФ діє приховане правило, через яке прикордонні служби відмовляють у ввезенні казахстанської сільгосппродукції

Експорт казахстанського зерна до Росії призупинено за розпорядженням міністерства сільського господарства Казахстану. Про це повідомила 3 жовтня державна залізнична компанія, передає The Moscow Times.

Цього тижня російський Федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного нагляду звернулася до Казахстану з вимогою тимчасово призупинити експорт до Росії низки сільськогосподарських товарів, включно із зерном, томатами, перцем та насінням соняшнику. Причиною звернення відомство назвало часте виявлення шкідників та хвороботворних мікроорганізмів. У зв'язку з цим Федеральна служба попросила Мінсільгосп Казахстану тимчасово припинити видачу фітосанітарних сертифікатів на експорт цих товарів до Росії.

Представник Зернової спілки Казахстану Євген Карабанов прокоментував ситуацію, назвавши її «близькою до торгової війни». ЗМІ в Казахстані повідомляли, що в Росії нібито діє таємне правило, через яке прикордонні служби та керівництво залізниці відмовляють у ввезенні казахстанської сільгосппродукції в Росії і заважають їх транзиту.

Ці обмеження з'явилися після повної заборони на ввезення до Казахстану пшениці з третіх країн, зокрема держав Євразійського економічного співтовариства, яка почала діяти в серпні. Його введення обгрунтовувалося тим, що в країні залишалися запаси власного зерна, але місцеві покупці надавали перевагу на закупку дешевшого зерна з Росії.

Нагадаємо, президент Казахстану назвав Росію «непереможною» у війні та закликав до переговорів.

Водночас казахський банк припинив перекази через російську платіжну систему.

Як відомо Казахстан хоче застосовувати санкцій проти Російської Федерації по-своєму, обіцяючи поставити власні економічні інтереси на перше місце. Хоча Казахстан виступив проти кампанії санкцій, що очолює США, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Кремля в Україну в лютому 2022 року, високопосадовці, такі як міністр торгівлі Жумангарін, раніше не оскаржували обмеження публічно.