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З 1 листопада на деяких ділянках доріг Києва буде змінено швидкісний режим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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З 1 листопада на деяких ділянках доріг Києва буде змінено швидкісний режим
фото: з відкритих джерел

Закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год

У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Відповідно до рішень Київської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год на таких ділянках:

  •  проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
    Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
  • проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

Нагадаємо, від 29 жовтня, із 08:00 і до 8:00 31 жовтня частково буде обмежений рух транспорту Наддніпрянським шосе на заїзді на Південний мостовий перехід. Обмеження пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття на Наддніпрянському шосе біля р. Либідь.

Теги: ДТП дороги машини автомобіль поліція

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