З 1 листопада на деяких ділянках доріг Києва буде змінено швидкісний режим
Закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год
У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Відповідно до рішень Київської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год на таких ділянках:
- проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
- проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).
Нагадаємо, від 29 жовтня, із 08:00 і до 8:00 31 жовтня частково буде обмежений рух транспорту Наддніпрянським шосе на заїзді на Південний мостовий перехід. Обмеження пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття на Наддніпрянському шосе біля р. Либідь.
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