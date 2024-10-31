З 1 листопада на деяких ділянках доріг Києва буде змінено швидкісний режим

Закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год

У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Відповідно до рішень Київської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год на таких ділянках:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Наддніпрянське шосе; Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

Нагадаємо, від 29 жовтня, із 08:00 і до 8:00 31 жовтня частково буде обмежений рух транспорту Наддніпрянським шосе на заїзді на Південний мостовий перехід. Обмеження пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття на Наддніпрянському шосе біля р. Либідь.