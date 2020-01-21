У Києві з’явилася служба таксі виключно для жінок і дітей



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Автомобілі служби таксі Pink Taxi рожевого кольору Фото: Pink Taxi

Водійками таксі Pink Taxi працюють жінки

З початку 2020 року в Києві запрацювала служба таксі Pink Taxi для жінок та дітей. Водійками тут працюють лише жінки.

В автомобілях є спеціальне дитяче крісло – ця послуга набула актуальності після того, як у жовтні минулого року Верховна Рада запровадила штрафи за перевезення дітей до 12 років без автокрісел. Чимало пасажирів почали скаржитися, що наявні служби таксі почали відмовляти у перевезенні дітей, оскільки не всі автівки обладнано автокріслами.

Pink Taxi також пропонує послугу автоняні–водійки, яка забезпечує супровід дитини до школи, дитсадка, гуртка тощо.

Існує міжнародна компанія Pink Taxi Group Ltd., заснована у Великій Британії 2018 року, яка орепує сервісом таксі виключно для жінок. Зараз сервіси працюють щонайменше у 18 країнах.

Ідея надавати послуги лише жінкам ґрунтується на потребі гарантувати їм безпечні поїздки, які б виключали ризик харасменту.

Міжнародна платформа Pink Taxi базується на технології блокчейну та функціонує на власній криптовалюті PTT, створеній на базі Ethereum.

Джерело: Хмарочос