Засновник Uber залишає раду директорів компанії
За сім тижнів Тревіс Каланік продав акції Uber більш ніж на $2,5 млрд
Співзасновник та ексголова компанії Uber Тревіс Каланік залишає раду директорів з 31 грудня 2019 року.
Про це повідомила прес-служба Uber у вівторок, 24 грудня.
«Uber був частиною мого життя протягом останніх 10 років... Мені здається, що настав підходящий момент зосередитися на своїх поточних ділових і благодійних цілях», - зазначив Каланік.
Планується, що він сфокусується на своєму новому стартапі з доставки їжі.
«Я надзвичайно вдячний Тревісу за його бачення і завзятість при створенні Uber, а також за його досвід в якості члена правління. Всі в Uber бажають йому всього найкращого», - зазначив головний виконавчий директор компанії Дара Хосровшахі.
Раніше стало відомо, що за сім тижнів Тревіс Каланік продав акції Uber більш ніж на $2,5 млрд, що становить понад 90% його частки. Каланік почав продавати акції Uber на початку листопада, коли було знято шестимісячне обмеження на продаж паперів ранніми інвесторами і співробітниками компанії після IPO. З цього часу він продовжував продавати акції щодня аж до 18 грудня.
Нагадаємо, Транспортне управління Лондона відмовилося видати компанії Uber ліцензію на роботу в британській столиці.
19 грудня Окружний суд Франкфурта заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.
Також Uber зобов'язаний негайно припинити надання послуг на території Колумбії.