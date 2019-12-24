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    Засновник Uber залишає раду директорів компанії

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    Uber був частиною мого життя протягом останніх 10 років, заявив&nbsp;співзасновник та ексголова компанії Uber Тревіс Каланік - Засновник Uber залишає раду директорів компанії
    Uber був частиною мого життя протягом останніх 10 років, заявив співзасновник та ексголова компанії Uber Тревіс Каланік

    За сім тижнів Тревіс Каланік продав акції Uber більш ніж на $2,5 млрд

    Співзасновник та ексголова компанії Uber Тревіс Каланік залишає раду директорів з 31 грудня 2019 року.

    Про це повідомила прес-служба Uber у вівторок, 24 грудня.

    «Uber був частиною мого життя протягом останніх 10 років... Мені здається, що настав підходящий момент зосередитися на своїх поточних ділових і благодійних цілях», - зазначив Каланік.

    Планується, що він сфокусується на своєму новому стартапі з доставки їжі.

    «Я надзвичайно вдячний Тревісу за його бачення і завзятість при створенні Uber, а також за його досвід в якості члена правління. Всі в Uber бажають йому всього найкращого», - зазначив головний виконавчий директор компанії Дара Хосровшахі.

    Раніше стало відомо, що за сім тижнів Тревіс Каланік продав акції Uber більш ніж на $2,5 млрд, що становить понад 90% його частки. Каланік почав продавати акції Uber на початку листопада, коли було знято шестимісячне обмеження на продаж паперів ранніми інвесторами і співробітниками компанії після IPO. З цього часу він продовжував продавати акції щодня аж до 18 грудня.

     Нагадаємо, Транспортне управління Лондона відмовилося видати компанії Uber ліцензію на роботу в британській столиці.

    19 грудня Окружний суд Франкфурта заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.

    Також Uber зобов'язаний негайно припинити надання послуг на території Колумбії.

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