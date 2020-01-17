Toyota інвестує $400 мільйонів у розробку літаючого таксі (фото)



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Повітряне таксі розраховане на перевезення чотирьох пасажирів і пілота

Виробництво машин буде організовано в Каліфорнії

Toyota Motor вкладе $394 мільйонів у розробку електричних аеротаксі з вертикальним злетом і посадкою. Відповідну угоду компанія підписала з американською компанією Joby Aviation.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що прототип літального апарату виглядає як дрон з шістьма електропропелерами. «Аеротаксі спроможне пролетіти 150 миль на одній зарядці зі швидкістю до 200 миль на годину. Повітряне таксі розраховане на перевезення чотирьох пасажирів і пілота. Виробництво машин буде організовано в Каліфорнії», - уточнили в компанії.

Toyota виступає провідним інвестором проекту авіатаксі з електродвигунами і вертикальним злетом і посадкою (eVTOL).

З урахуванням оголошених інвестицій загальна сума вкладень в проект поряд з іншими інвесторами складе $720 млн.

Bloomberg називає Joby Aviation новим гравцем на ринку розробок повітряного таксі.

Агентство нагадало, що південнокорейський автовиробник Hyundai недавно оголосив про плани розробити і провести авіатаксі з Uber Technologies.

Співзасновник Alphabet Ларрі Пейдж спільно з Boeing розробляє двомісний безпілотник Kitty Hawk.

Німецький стартап Volocopter підтримується китайський Zhejiang Geely, що володіє Volvo, а також Daimler AG і британським автовиробником Lotus.

Концерн Airbus за проектом Vahana тестує безпілотне повітряне таксі Alpha One.