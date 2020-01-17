  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Toyota інвестує $400 мільйонів у розробку літаючого таксі (фото)

    • Розсилка
    Повітряне таксі розраховане на перевезення чотирьох пасажирів і пілота - Toyota інвестує $400 мільйонів у розробку літаючого таксі (фото)
    Повітряне таксі розраховане на перевезення чотирьох пасажирів і пілота

    Виробництво машин буде організовано в Каліфорнії

    Toyota Motor вкладе $394 мільйонів у розробку електричних аеротаксі з вертикальним злетом і посадкою. Відповідну угоду компанія підписала з американською компанією Joby Aviation.

    Про це повідомляє  Bloomberg.

    Зазначається, що прототип літального апарату виглядає як дрон з шістьма електропропелерами. «Аеротаксі спроможне пролетіти 150 миль на одній зарядці зі швидкістю до 200 миль на годину. Повітряне таксі розраховане на перевезення чотирьох пасажирів і пілота. Виробництво машин буде організовано в Каліфорнії», - уточнили в компанії.

    Toyota виступає провідним інвестором проекту авіатаксі з електродвигунами і вертикальним злетом і посадкою (eVTOL).

    З урахуванням оголошених інвестицій загальна сума вкладень в проект поряд з іншими інвесторами складе $720 млн.

    Bloomberg називає Joby Aviation новим гравцем на ринку розробок повітряного таксі.

    Агентство нагадало, що південнокорейський автовиробник Hyundai недавно оголосив про плани розробити і провести авіатаксі з Uber Technologies.

    Співзасновник Alphabet Ларрі Пейдж спільно з Boeing розробляє двомісний безпілотник Kitty Hawk.

    Німецький стартап Volocopter підтримується китайський Zhejiang Geely, що володіє Volvo, а також Daimler AG і британським автовиробником Lotus.

    Концерн Airbus за проектом Vahana тестує безпілотне повітряне таксі Alpha One.

    таксі Електромобілі Boeing Uber технології безпілотник перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ