У Києві з’явився ще один дитячий будинок сімейного типу

У столиці функціонують 32 дитячих будинки сімейного типу

Мер Києва Віталій Кличко відвідав родину, яка створила дитячий будинок сімейного типу. Місто надало родині Лариси та Юрія Онопрієнків, які взяли на виховання п’ятьох дітей, чотирикімнатну квартиру площею 127,5 кв. м у Дарницькому районі столиці. Також коштом міста в новому помешканні зробили ремонт, закупили всі меблі, побутову техніку та інші необхідні речі. Нещодавно родина переїхала у нову квартиру. Про це повідомляє пресслужба київського міського голови.

Кличко привітав дітей з прийдешніми новорічно-різдвяними святами та подарував їм планшети, книги, солодощі. Мер поспілкувався з дітьми. Та навіть позмагався в армреслінгу з одним із хлопців.

Кличко подякував батькам, які взяли дітей на виховання і створили для них справжню родину.

«Сьогодні ми вітаємо родину, яка створила дитячий будинок сімейного типу, що подарує родинне тепло 5 дітям, позбавленим батьківського піклування. В нашому місті багато таких прикладів, коли люди беруть опіку над дітьми, виховують їх. Головне – не бути байдужими до цієї важливої соціальної проблеми, яка сьогодні, на жаль, ще існує у суспільстві, коли діти не мають родин. І ми робимо все можливе, аби вони відчували турботу міста, допомагаємо батькам, які беруть дітей у родини», – сказав мер Києва.

У 2014 році родина Онопрієнків стала прийомною сім’єю та взяла на виховання дворічного хлопчика з інвалідністю і доклала багато зусиль для лікування і реабілітації дитини. Цього року батьки взяли на виховання ще чотирьох дітей із однієї родини – трьох дівчаток 15, 13 та 8 років та хлопчика 4 років. Діти були роз’єднані та перебували у різних державних закладах відповідно до віку.

Батьки-вихователі приділяють увагу проблемам розвитку дітей, стану їх здоров’я та емоційному стану дітей, які отримали психологічні травми та негативний досвід, перебуваючи поза сім’єю.

«Стас із нами 8 років уже. Дівчатка і Міша – з 1 червня. Ми ще працюємо над тим, щоб стати сім’єю, щоб навчитися довіряти один одному, підтримувати, захищати один одного. Я думаю, в нас все добре виходить. Дуже гарні дітки у нас!» – каже батько-вихователь Юрій Онопрієнко.

Сьогодні в Києві мешкає понад 2300 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 92% виховуються в сімейних формах виховання. 1944 дитини перебувають під опікою чи піклуванням. 228 – у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

У столиці функціонують 32 дитячих будинки сімейного типу (в планах відкриття ще двох в наступному році). Дитячі будинки сімейного типу отримують від міста додаткову підтримку та заохочення: автомобілі, матеріальну допомогу.

Батьки-вихователі отримують матеріальну допомогу тричі на рік (до Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань та Дня Святого Миколая) у розмірі від 7 до 19 тис. грн, в залежності від кількості дітей у родині. Автомобілями забезпечені вже 24 дитячих будинки сімейного типу.