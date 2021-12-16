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    Кияни довіряють більше Кличку, ніж Зеленському. Свіже опитування

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    Рейтинги у президента Володимира Зеленського гірші, ніж у мера Києва Віталія Кличка - Кияни довіряють більше Кличку, ніж Зеленському. Свіже опитування
    Рейтинги у президента Володимира Зеленського гірші, ніж у мера Києва Віталія Кличка
    фото: УНІАН

    У киян до Кличка найвища довіра серед усіх політиків

    Меру Києва Віталію Кличку довіряють 51% мешканців столиці, не довіряють – 48%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

    Довіра киян до Кличка значно вища, ніж до президента Володимира Зеленського. Так, главі держави довіряють 39% опитаних киян, не довіряють – 59%.

    33% киян висловили довіру п’ятому президенту Петру Порошенку. А колишньому спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 31% мешканців столиці.

    Також результати опитування продемонстрували, що жителі міста відносно добре оцінюють місцевий стан справ. Так, 46% вважають, Київ рухається у правильному напрямку, стільки ж – протилежної думки. За останній квартал зросла кількість тих, котрі вважають, що столиця рухається у правильному напрямку.

    Дослідження проводилося протягом 10-12 грудня 2021 року серед мешканців Києва методом телефонного опитування.

    Нагадаємо, 15 грудня мер Києва Віталій Кличко звітував про підсумки роботи міської влади за 2021 рік.

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    Теги: Віталій Кличко соцопитування Київ рейтинг Володимир Зеленський кияни
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    Кияни довіряють більше Кличку, ніж Зеленському. Свіже опитування