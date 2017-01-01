У Києво-Печерської лаврі відкрили резиденцію Святого Миколая

Резиденція працює з минулої п'ятниці

Кабінет Миколая розташований під куполом дзвіниці Києво-Печерської лаври. До нього ведуть круті сходи з червоного дерева. Кімнату прикрашає ялинка. На столі — свічки, зелені яблука й великий ліхтар. Миколай в окулярах, із пухнастою бородою, одягнений в золотисто-блакитну рясу. До нього прийшли діти до 10 років. Розказують вірші, співають. За



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Резиденція працює з минулої п'ятниці

Кабінет Миколая розташований під куполом дзвіниці Києво-Печерської лаври. До нього ведуть круті сходи з червоного дерева. Кімнату прикрашає ялинка. На столі — свічки, зелені яблука й великий ліхтар. Миколай в окулярах, із пухнастою бородою, одягнений в золотисто-блакитну рясу.

До нього прийшли діти до 10 років. Розказують вірші, співають. За це отримують цукерки, магніти й календарі із зображенням святого.

«Хочу, щоб тато із мамою були здорові. А собі машинку», - каже 7-річний Іван Онупрієнко.

Миколай дає йому пакунок.

«Часто діти просять хороших стосунків у сім'ї. Пара дорослих хотіла дитину. Дві юні гості з Авдіївки, які приїхали в Київ на екскурсію, загадали отримати накладні нігті», - розказує Миколай. «Торік купили ноутбук хлопцю, який має інвалідність із дитинства. Цьогоріч допомагатимемо дітям із прифронтової зони. 15 грудня повеземо їм ручки й м'які іграшки. Якщо бажаєте - долучайтеся».

Резиденція відчинена щоп'ятниці, суботи та неділі з 12:00 до 16:30 до 29 грудня. Також працюватиме на свято Миколая - 19 грудня. Квиток для школярів і студентів коштує 40 грн. Для школярів у супроводі дорослого - 60 грн. Розважальна програма з майстер-класом обійдеться у 100 грн.

Джерело: Gazeta.ua