У Київ іде похолодання



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У Києві ще буде спекотно

У середу у столиці похолодає, проте надалі знову потеплішає

У середу, 29 серпня, у Києві похолодає і пройде дощ. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook

«У Києві завтра - ще без опадів та +29 градусів. А ось у середу в столиці похолодає до +22+24 градусів та пройде дощ», - написала вона.

Проте надалі знову потепліє, додала синоптик.

За її словами, сонця та спеки ще вистачить.

Діденко повідомила також, що 28 серпня на півдні України, у східній частині, у більшості центральних та північних областей буде сонячно та дуже тепло, +27+33 градуси. «Західні області потраплять під вплив атмосферного фронту - короткочасні дощі, грози, денна максимальна температура повітря в межах +18+24 градуси. Прохолодно», - зазначила вона.