У Київ іде похолодання та дощі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

13 травня дощова погода охопить усю Україну

У п’ятницю, 11 травня, у Києві температура повітря знизиться. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«…Погода очікується сухою, небо буде ясним, сонячним, проте повітря стане свіжішим, у столиці максимально близько +18 градусів», - написала вона.

За її прогнозами, 13 травня дощова погода охопить усю Україну, скрізь буде холодно, лише на Заході місцями до +20 градусів.

«У Києві 12 травня - сухо, +16+18, 13 травня йтимуть холодні дощі, +14+16 градусів», - повідомила Діденко.

Як повідомлялося, у четвер, 10 травня, на погоду більшої частини території України почне впливати поле підвищеного атмосферного тиску.