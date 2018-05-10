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    У Київ іде похолодання та дощі

    • Сьогодні, 14:21
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    13 травня дощова погода охопить усю Україну

    У п’ятницю, 11 травня, у Києві температура повітря знизиться. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «…Погода очікується сухою, небо буде ясним, сонячним, проте повітря стане свіжішим, у столиці максимально близько +18 градусів», - написала вона.

    За її прогнозами, 13 травня дощова погода охопить усю Україну, скрізь буде холодно, лише на Заході місцями до +20 градусів.

    «У Києві 12 травня - сухо, +16+18, 13 травня йтимуть холодні дощі, +14+16 градусів», - повідомила Діденко.

    Як повідомлялося, у четвер, 10 травня, на погоду більшої частини території України почне впливати поле підвищеного атмосферного тиску.

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