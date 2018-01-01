У «Київенерго» презентували нові онлайн-сервіси

У киян з’явилася можливість витрачати менше часу на живі черги

Компанія «Київенерго» створила кілька онлайн-сервісів, які покликані спростити для киян користування послугами. «Ми працюємо над удосконаленням клієнтського сервісу та прагнемо зробити процес нарахувань та розрахунків за спожиті послуги максимально прозорим і зрозумілим для клієнтів», — йдеться на сайті



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У киян з’явилася можливість витрачати менше часу на живі черги

Компанія «Київенерго» створила кілька онлайн-сервісів, які покликані спростити для киян користування послугами.

«Ми працюємо над удосконаленням клієнтського сервісу та прагнемо зробити процес нарахувань та розрахунків за спожиті послуги максимально прозорим і зрозумілим для клієнтів», — йдеться на сайті компанії.

Серед новинок виділяють Особистий кабінет балансоутримувача, який орієнтований, перш за все, на керуючих будинками. Він дозволяє вносити показання квартирних лічильників тепла в онлайн-режимі по всім особовим рахункам, що є в ОСББ чи ЖБК.



Ще один новий веб-сервіс «Київенерго» – Особистий кабінет з приєднань до електромереж. Клієнту достатньо подати заявку на приєднання на сайті компанії, а програма за кадастровим номером земельної ділянки автоматично визначить тип приєднань (стандартне чи нестандартне), сформує технічні умови, договір на приєднання, а також розрахує відстань від об’єкту до точки забезпечення потужності й вартість приєднання. Тобто відпадає потреба у виїзді спеціаліста «Київенерго», а розрахуватися за послугу можна безпосередньо в Особистому кабінеті за допомогою банківської картки. Новий онлайн-сервіс обслуговує як юридичних, так і фізичних осіб. У майбутньому за таким же алгоритмом можна буде подати заявку на збільшення потужності для вже приєднаних об’єктів.

За допомогою сервісу «Оформлення договору» кияни можуть укладати прямі договори на тепло- та електроенергію через інтернет. Алгоритм простий: клієнт заповнює заявку на сайті для клієнтів та додає копії необхідних документів. Цей «пакет» автоматично потрапляє на опрацювання до фахівців компанії. Готовий екземпляр договору клієнту надсилають на електронну пошту протягом 10 робочих днів.



У компанії зазначають, що мешканці багатоповерхівок все частіше віддають перевагу Особистим кабінетам з опалення та гарячого водопостачання та електроенергії. Вже понад 560 тис. киян користуються веб-сервісом з електроенергії та близько 330 тис. – веб-сервісом з опалення та гарячого водопостачання. Тут зручно оплачувати послуги, вносити показання лічильників, контролювати суми нарахувань, відстежувати історію здійснених платежів, нарахувань та внесених показань лічильників.



Зокрема, ще зручнішим став . Для нових клієнтів «Київенерго» спростило реєстрацію в ньому. Достатньо зазначити, що ви новий клієнт, вказати номер особового рахунку та пароль.



Серед інших веб-сервісів, покращених «Київенерго» у 2017 р., можна відзначити Особистий кабінет з опалення та гарячого водопостачання, Онлайн-реєстрацію до Центрів обслуговування клієнтів (наразі записатись можна до 8-ми центрів) та мобільні додатки Особистого кабінету з електроенергії для Android та IОS. До речі, останніми користується все більше клієнтів «Київенерго»: зараз додатки завантажили вже понад 10 тис. киян.