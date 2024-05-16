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У Київраді з’явилася нова депутатка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Київраді з’явилася нова депутатка
Депутаткою Київської міської ради стала 33-річна Юлія Баняс
фото: kmr.gov.ua/Київська міська рада

Баняс прийшла на місце Андрія Порайка з фракції «ЄС»

Депутаткою Київської міської ради стала Юлія Баняс від фракції «Європейська Солідарність» (ЄС). Про це йдеться на сайті Київради.

Зокрема, Баняс сьогодні, 16 травня, прийняла присягу на пленарному засіданні ІII сесії Київської міської ради ІХ скликання.

«Я урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста Києва та народові України. Неухильно дотримуватись Конституції України та Законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи та законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки», – заявила вона.

Юлія Баняс прийшла на місце Андрія Порайка з фракції «ЄС», за власним бажанням склав свої повноваження у квітні.

Що відомо про нову депутатку Київради

Баняс має досвід роботи в Київській обласній державній адміністрації та Київській міській державній адміністрації. Перед цим вона працювала на посадах CEO у «Радіо Кривбас» 102.3 ФМ та генерального директора у Першому міському телеканалі у Кривому Розі.

Окрім цього, Юлія Баняс мала досвід управління Благодійним фондом та працювала як помічник-консультант народного депутата України у Верховній Раді України.

Нагадаємо, деякі депутати Київради мають у власності майже 30 земельних ділянок, а площа окремих перевищує 4 га.. Крім того, деякі депутати Київради мають у власності криптовалюту, причому в одного з них сума заощаджень доволі солідна.

Раніше стало відомо, що двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді, Віктор Брагінський та Ілля Кушнір, складають депутатські повноваження.

До слова, виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова.

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Теги: Київрада депутат Київ столиця

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