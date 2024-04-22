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Атака на військову базу США у Сирії та створення антиєвропейського блоку: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Атака на військову базу США у Сирії та створення антиєвропейського блоку: головне за ніч
Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили напади на американські військові об’єкти
фото: syriahr.com

Головні новини ночі проти 22 квітня

Проросійські політики Молдови створили антиєвропейський блок. Військову базу США у Сирії було атаковано ракетами. Соратниця Трампа закликає спікера Джонсона піти у відставку. Ізраїль пошкодив систему ППО Ірану, яка важлива для ядерної програми країни. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 квітня, щоб ви були в курсі подій. 

Проросійські політики Молдови створили антиєвропейський блок

21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади. Про це повідомляє Bloomberg. 

Команда підсанкційного олігарха Ілана Шора та інші представники партії «Відродження», «Шанс», «Альтернатива та сили порятунку Молдови» й Victorie увійшли до блоку. Політична сила має на меті протистояти чинній очільниці країни Майї Санду та її проєвропейському уряду. 

«Ми об'єдналися, щоб захистити незалежність Молдови, не дозволити втягнути нашу країну у воєнні дії, зберегти наші традиційні цінності та відновити дружні стосунки з Росією», – сказала очільниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул після зʼїзду проросійських сил у Москві.

Керівну партію PAS та Санду вона назвала «головною загрозою для молдавської державності та майбутнього Молдови».

Молдовська влада попереджає, що обʼєднання навколо Шора є основним інструментом, який РФ використовує, щоб спробувати дестабілізувати країну. За даними спецслужб, це угруповання є основним джерелом антиєвропейської дезінформації.

«Зрадників країни в Москві бачила ціла країна. Їх створили в Москві, біля кремля, щоб було зрозуміло, на кого вони працюють і кому служать», – зазначив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну. 

На 2025 рік у країні заплановані три голосування: влітку відбудуться парламентські вибори, а в жовтні громадяни обиратимуть нового президента та віддадуть голос на проєвропейському конституційному референдумі.

Військову базу США у Сирії було атаковано ракетами

З іракського міста Зуммар було випущено щонайменше п’ять ракет у бік американської військової бази на північному сході Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили напади на американські військові об’єкти.

Напад стався через день після того, коли прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів, де в ході офіційного візиту зустрівся з президентом США Джо Байденом, пише видання.

Соратниця Трампа закликає спікера Джонсона піти у відставку

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, у неділю заявила, що спікер Майк Джонсон «зрадник» США після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Республіканка погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку. Про це повідомляє CNN.

«Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно – піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений», – заявила Грін в ефірі Fox News.

Видання пише, що якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу змусити голосувати за усунення його з посади спікера, Джонсону майже напевно доведеться покладатися на демократів у своєму порятунку.

Мінімум троє республіканців підтримують позицію Грін, за даними телеканалу.

Конгресмен Ро Ханна заявив у неділю, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера.

«Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну», – зазначив конгресмен.

Ізраїль пошкодив систему ППО Ірану, яка важлива для ядерної програми країни

Ізраїльський авіаудар по Ірану в п’ятницю, 19 квітня, пошкодив систему протиповітряної оборони. Напад розрахований на те, щоб передати повідомлення, що Ізраїль може обійти оборонні системи Ірану непоміченими та паралізувати їх. Про це повідомляє The New York Times.

За словами двох західних і двох іранських офіційних осіб, удар пошкодив оборонну батарею поблизу Натанза, міста в центральній частині Ірану, яке має вирішальне значення для програми ядерної зброї країни. Атака стала помстою за удар Ірану по Ізраїлю минулого тижня після того, як Ізраїль розбомбив його посольство в Дамаску. Але він використав лише частину вогневої потужності, яку Тегеран розгорнув, щоб запустити сотні безпілотників і ракет по Ізраїлю, пише видання.

Теги: Київ США Молдова Сирія Ізраїль Іран системи ППО Україна ракетна атака ДТП

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