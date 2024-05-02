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Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня
фото: Суспільне

Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Дергачі Харківської області

​«Слуга» Клочко отримав підозру, обстріл Дергачів на Харківщині«Главком», будівельний скандал у Могилянці. «Главком» склав добірку новин 2 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

​«Слуга» Клочко отримав підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від «Слуги народу» Андрію Клочку.

Як зазначається, нардеп був фігурантом розслідування BihusInfo, після якого НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження.

За даними слідства, у 2020-2021 роках депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн – п'ять квартир у Києві, три земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

Обстріл Дергачів на Харківщині

Російські окупанти сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Дергачі Харківської області. У місті було два влучання – біля спортклубу та в землю.

Внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 літня людина. Серед постраждалих дві 11-річні, дві 12-річні дитини та дві дитини 13 і 15 років. Їхній стан – середньої тяжкості.

Зеленський призначив очільника Костянтинівської МВА

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Горбунова начальником Костянтинівської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Зеленський звільнив начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Олексія Рослова. Зокрема, Горбунов, як перший заступник Рослова, виконував обов’язки начальника Костянтинівської МВА.

Правоохоронці ліквідували вісім схем для ухилянтів

Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

За даними СБУ, організаторів схем для ухилення викрито та затримано у різних регіонах України. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від $3 до $10 тис. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду «схеми».

Будівельний скандал у Могилянці

Керівництво Києво-Могилянської академії не допустило інспекторів Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) для перевірки об'єкта будівництва.

Заклад було оштрафовано на 180 тис. грн за недопуск інспекторів до огляду 200-річних братських келій Братського монастиря, які реставруються на території НаУКМА.

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Теги: війна Володимир Зеленський Харківщина депутат окупанти СБУ

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