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    Новини

    У центрі Києва відбудеться грандіозний новорічний парад

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    У параді візьмуть участь яскраві костюмовані герої - У центрі Києва відбудеться грандіозний новорічний парад
    У параді візьмуть участь яскраві костюмовані герої

    Глядачів і учасників очікують святкові колони і платформа, яскраві костюмовані герої, музика, танці

    21 грудня у центрі Києва пройде новорічний парад.

    У зв’язку із цим із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19). Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 2098.

    Також під час монтажу/демонтажу святкової платформи та спеціальної огорожі параду заборонять паркування:

    • 21 грудня із 00:00 до 15:00 – на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20.
    • із 07:00 20 грудня до 23:30 21 грудня – на вул. Володимирській (від перетину із б-ром Тараса Шевченка до перетну з вул. Софіївською), уздовж парної сторони б-ру Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківською до перетину з вул. Володимирською).

    Театральне дійство триватиме із 14:00 до 16:00 за маршрутом: від перехрестя вулиць Льва Толстого та Володимирської до Софійської площі. Глядачів і учасників очікують святкові колони і платформа, яскраві костюмовані герої, музика, танці. Окрім того, власники найкреативнішого вбрання отримають призи.

    Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

    Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

    19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

    Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

    Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.
    Київ музика парад новорічні свята КМДА транспорт вулиця
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